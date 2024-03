'Annemiek van Vleuten vindt nieuwe uitdaging, met goed nieuws voor Vlaamse wielerfans'

Annemiek van Vleuten hing eind vorig jaar haar fiets definitief aan de haak. De Nederlandse zegt het wielrennen echter niet helemaal vaarwel.

Ook in haar laatste jaar won Annemiek van Vleuten veel koersen. Ze won onder meer de Giro, de Vuelta en de Ronde van Scandinavië. Van Vleuten werd ook vierde in de Tour en achtste op het WK op de weg.

Helemaal stoppen met fietsen deed Van Vleuten niet, in Colombia won ze dit jaar al een rittenkoers in het gravel. Op een indrukwekkende manier, want Van Vleuten won zo maar even alle zeven de etappes.

Analist bij Gent-Wevelgem

Ook naast de koers blijft Van Vleuten nog actief. Volgens CyclingOnline wordt Van Vleuten namelijk analiste bij NOS en Sporza. Voor Gent-Wevelgem zal ze dat doen voor Sporza, bij de Amstel Gold Race voor de NOS.

Vooral in Nederland zal Van Vleuten actief zijn als analiste. Ook bij het NK wielrennen, de Olympische Spelen, het WK en de Tour de France Femmes zal de Nederlandse aanwezig zijn als analiste.