Sergeant onthult voordeel voor Evenepoel op Vingegaard en Pogacar in de Tour

Remco Evenepoel heeft Parijs-Nice niet kunnen winnen. Visma-Lease a Bike won alweer, zelfs zonder kopman Jonas Vingegaard.

Visma-Lease a Bike startte zonder Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Christophe Laporte, Dylan van Baarle of Jan Tratnik in Parijs-Nice. Nieuwkomer Matteo Jorgenson was kopman en maakte het ook af.

In Tirreno-Adriatico won Jonas Vingegaard zonder veel problemen. De Spanjaard Juan Ayuso, toch ook een toptalent, noemde zichzelf de eerste van de stervelingen. Vingegaard was gewoon outstanding.

"Als we al vooruitblikken naar de Tour dan lijkt het nu alsof we de zege van Vingegaard al schriftelijk kunnen afdoen. Zeker omdat Pogacar eerst nog de Giro gaat rijden", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel geen topfavoriet

Volgens Sergeant is het voor Evenepoel wel goed nieuws dat hij voor de Tour eens geen topfavoriet zal zijn. Hij zal zo vanuit de schaduw kunnen opteren tijdens zijn eerste Tour.

"Laat Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates maar het gewicht van de koers dragen. Hij moet gewoon volgen en hopelijk kan hij die twee nu en dan eens verrassen", stelt Sergeant nog.