Ancien is lyrisch over Belg: "Een geval apart, echt een beest op zijn fiets"

Vandaag staat Nokere Koerse op het programma. Het is de eerste in een reeks koersen waarin sprinters heel wat kans maken om te winnen.

De kans dat een sprinter Nokere Koerse wint vandaag is bijzonder groot. En onder de Belgen zitten er heel wat snelle mannen. Ancien Timothy Dupont heeft in Het Nieuwsblad enkele van hen in de kijker gezet.

Over Arnaud De Lie is hij alvast enorm lovend, al is hij eigenlijk niet echt een sprinter. “Een geval apart. Als je naar hem in zijn totaliteit kijkt, is hij gewoon de beste”, klinkt het.

Vooral omdat De Lie ook bergop heel erg goed mee doet. Dat bewees hij volgens Dupont door twee jaar geleden de Volta Limburg Classic te winnen, terwijl dat bijna een klimkoers is.

Arnaud De Lie is geen echte sprinter

Al is er nog werk aan de winkel voor de vinnige Waal. “Een beetje onstuimig soms, maar als je zo jong bent, dan moet je zo koersen. Hij moet zijn limieten nog altijd leren kennen. Als hij nog vaak op een counter botst, gaat hij daar uit leren.”

Hij is misschien niet de echte sprinter, maar heeft wel de snelheid die daarvoor nodig is in huis. “Soms gaat hij van zo ver aan, echt een beest op zijn fiets. Als de laatste kilometer een beetje oploopt, is hij de beste van iedereen. Dat zag je in Québec en ook in Famenne waar hij uit zijn pedaal schoot en met één been nog wist te winnen. Als hij daar zijn sprint normaal kan afwerken, had er niemand op de foto gestaan.”