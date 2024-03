📷 Mooie beelden van de verkenning van Mathieu van der Poel - ploeg hakt knopen door richting Milaan - Sanremo

Vorig jaar won Mathieu van der Poel op erg knappe wijze na een prima solo Milaan - Sanremo. En dus was er ook dit jaar heel wat belangstelling voor de Nederlander. Op donderdagnamiddag deed hij alvast een verkenning van het parcours.

Mathieu van der Poel ging de belangrijkste delen van het parcours verkennen, inclusief de Cipressa en de Poggio onder meer. En dat deed hij onder heel veel publieke belangstelling. Ook de pers was met velen aanwezig.

De Nederlander won vorig jaar Milaan - Sanremo na een knappe solo en hield Ganna, van Aert & al de rest op ruime achterstand. Ook dit jaar wil hij er opnieuw staan en als het even kan zijn titel in Milaan - Sanremo verdedigen.

© photonews

Ondertussen heeft zijn team Alpecin-Deceuninck ook bekendgemaakt welke zes ploegmaats Mathieu van der Poel moeten gaan bijstaan om dat doel te gaan bereiken. Daarbij wordt ook meteen duidelijk gemaakt dat de Nederlander dé kopman is.

Almost time for the first monument of the season. Two more sleeps until @Milano_Sanremo ! We are excited for the return of world champion @mathieuvdpoel šŸŒˆThis is our lineup, with obviously Mathieu as the outspoken leader, surrounded by six strong teammates #alpecindeceuninck pic.twitter.com/7RkP67jWi0 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 14, 2024

Toch zijn er met Jasper Philipsen (bij een sprint met een kleine groep) en Soren Kragh Andersen als mogelijke bliksemafleider nog twee andere renners die Milaan - Sanremo in een goede dag zeker kunnen winnen.

Ook Silvan Dillier, Axel Laurence, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch staan dit weekend aan de start in La Primavera. Van de verkenning werden alvast een aantal mooie foto's genomen die we graag ook met u delen.

© photonews