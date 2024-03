🎥 Drie op een rij: Belg verslaat absolute legende twee dagen op rij in al even legendarische race

Een nieuw jaar, een nieuwe overwinning voor Wout Alleman in de Cape Epic. Na zeges in 2022 en 2023 laat hij zich ook in de nieuwe editie zien. En daarbij gaat hij zelfs levende legendes aftroeven, knap.

Wout Alleman rijdt dit seizoen voor een nieuw team: Buff - Megamo. In de Cape Epic in Zuid-Afrika rijdt hij dit jaar in duo met de Nederlander Hans Becking. Na een derde plaats in de proloog werd het een eerste plaats in de eerste rit in lijn.

De Zwitserse MTB-legende Nino Schurter eindigde met zijn ploegmaat Sebastian Fini op de tweede plaats en blijven zo aan de leiding in de Cape Epic. Alleman en Becking waren echter in de wolken met hun dagzege.

Ook in de edities van 2022 en 2023 had Alleman al eens een rit gewonnen, nu slaat hij dus opnieuw een slag na een sterke tactische race. "Dit is mijn derde etappewinst, maar het blijft even speciaal aanvoelen", aldus Alleman in een reactie bij Sporza.

"We voelen ons alletwee goed. Het ziet er supergoed uit. Het is altijd beter om zo te starten, dan te moeten achtervolgen. Het verschil met de eerste blijft relatief klein."



"Het is wel belangrijk om goed te blijven herstellen en gefocust te blijven." De Cape Epic duurt nog tot zondag.

Update: een dag later was het opnieuw raak voor Alleman en Becking, deze keer wonnen ze met maar liefst twee minuten verschil. Daardoor namen ze ook de leidersplaats over van Schurter en Fini.