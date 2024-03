Van Aert gaat voor drie op drie, maar heeft duidelijke boodschap over Van der Poel

Wout van Aert rijdt vrijdag de E3 Saxo Classic. Na een hoogtestage van drie weken wordt het zijn derde koers op Belgische bodem.

Wout van Aert heeft een reputatie hoog te houden in de E3 Saxo Classic. Onze landgenoot won immers de twee vorige edities.

Van Aert zit momenteel nog altijd in Spanje, na een hoogtestage van drie weken. “Dat was geen vakantie hé. Ik had een mooi uitzicht vanuit het hotel en het weer was goed, maar we hebber er vooral keihard getraind”, laat hij meteen weten.

De E3 Saxo Classic is een koers die hem heel goed ligt. “Het is op de Ronde van Vlaanderen na de zwaarste Vlaamse koers van het jaar. De finale begint ook van heel ver en dat is in mijn voordeel. De beteren komen zo naar boven in deze wedstrijd. Die E3 is bovendien een bijzonder goede test voor de Ronde van Vlaanderen.”

Eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel

Al moet hij daarin dit jaar wel voor het eerst afrekenen met Mathieu van der Poel. “Hij is een renner die op het einde van een zware klassieker nog altijd heel fris zit. Dat is een van zijn vele kwaliteiten. Maar iedereen zal wel op de afspraak zijn.”

Toch wordt in de E3-prijs snel duidelijk wie goed is en wie niet. “Gent-Wevelgem staat dit jaar niet op mijn programma, wel Dwars door Vlaanderen. Dat is een bewuste keuze. Ik kan zo na de E3 wat meer rust inbouwen. Eendagskoersen zijn nu eenmaal mijn specialiteit en al zeker de kasseiwedstrijden.”