Dan toch erger dan gedacht: Tiesj Benoot reed openingsweekend met stevige blessure

Tiesj Benoot kwam er door een val in de Ronde van de Algarve niet helemaal uit de verf in het openingsweekend. Nu is ook duidelijk geworden waarom.

In de openingsetappe van de Ronde van de Algarve kwam Tiesj Benoot ten val. Hij bleef even zitten, maar zette zijn weg daarna toch verder. Benoot reed de Ronde van de Algarve niet uit, hij kwam in de vierde rit niet meer aan de start. Hij wilde zich focussen op het openingsweekend, omdat Benoot volgens Visma-Lease a Bike een kneuzing had opgelopen aan zijn heiligbeen. Hij startte dus gewoon in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Benoot reed met breuk in openingsweekend In de Omloop reed Benoot nog zo'n 80 kilometer voorop met Van Aert en co, hij werd uiteindelijk 35ste. In Kuurne-Brussel-Kuurne ging het heel wat minder en gaf Benoot ook op. Nu blijkt echter dat Benoot het openingsweekend niet reed met een kneuzing aan zijn heiligbeen, maar wel met een breuk. Die breuk is intussen wel genezen, waardoor Benoot klaar is voor de strijd. Vrijdag komt hij aan de start in de E3 Saxo Classic, zondag in Gent-Wevelgem. Daarna staan ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma.