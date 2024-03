Visma Lease-a Bike maakt zich sterk dat Van Aert op schema ligt, maar kan niet om serieuze aderlating heen

Ze gaan niet aan het twijfelen bij Visma-Lease a Bike. Wout van Aert ligt gewoon op schema, is daar ondanks zijn derde plaats in de E3 Saxo Classic te horen.

Sporza heeft ploegleider Arthur van Dongen kunnen strikken voor een gesprek en die spreekt het vertrouwen uit in Wout van Aert. "Hij ligt op schema. Nu moet hij even goed herstellen en dan moet hij woensdag de puntjes op de i zetten."

Een opsteker richting Vlaanderens Mooiste kunnen ze in het team immers wel gebruiken. "Hopelijk rijden we dan de Ronde van Vlaanderen met veel minder pech." Want die is er al geweest, met redelijk wat valpartijen en ondertussen blijft Christophe Laporte ook ziek.

LAPORTE NOG ALTIJD ZIEK

De Fransman was vorig jaar heel vaak de cruciale pion die Van Aert diep in de finales nog een extra man aan zijn zijde bezorgde. Dat die voorlopig wegvalt, is een streep door de rekening. "Dat is toch een flinke aderlating. We moeten afwachten."