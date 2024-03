Lidl-Trek stuurt stevige waarschuwing richting Van der Poel en Van Aert

Lidl-Trek maakte indruk tijdens de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. De ploeg is dan ook klaar voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

In de E3 Saxo Classic eindigde Lidl-Trek al met vier renners in de top elf, in Gent-Wevelgem werd er met Mads Pedersen gewonnen en sprintte Jonathan Milan nog naar de vijfde plaats. Stuyven reed op een slecht moment lek.

De ploeg maakte stevig indruk de afgelopen wedstrijden. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal er door Alpecin-Deceuninck en Visma-Lease a Bike rekening gehouden moeten worden met Lidl-Trek.

Dankzij zijn zege in Gent-Wevelgem heeft Mads Pedersen nu ook vertrouwen gepakt. "Maar Mads is sowieso niet bang voor Mathieu of Wout. Nooit niet", zegt ploegleider Grégory Rast bij In de Leiderstrui.

Parijs-Roubaix ligt Mads Pedersen beter

"We weten dat de kortere klassiekers Mads niet écht goed liggen. Hij moet het meer van zulk werk hebben." Voor Pedersen is het na 2020 zijn tweede zege in Gent-Wevelgem, wat de stelling van Rast bewijst.

De Ronde van Vlaanderen is niet de meest favoriete wedstrijd van Pedersen, ook al eindigde hij al twee keer op het podium. Parijs-Roubaix ligt de Deense ex-wereldkampioen dan weer beter.