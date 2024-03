Adrie van der Poel vreest voor rampscenario voor Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel is natuurlijk de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Vader Adrie van der Poel vreest echter dat zijn ploeg al het werk zal moeten opknappen.

Dat de Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel gigantisch goed ligt, bewees hij de voorbije jaren. In de laatste vier edities stond de wereldkampioen telkens als eerste of tweede op het podium.

Daardoor zal de concurrentie vooral kijken naar Alpecin-Deceuninck. Zij zullen de koers moeten controleren als Van der Poel straks voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen wil winnen.

Zal Alpecin-Deceuninck hulp krijgen?

"Omdat de grootsten er niet bij zijn, is het natuurlijk een beetje anders koersen vandaag. Het was voor hem sowieso beter geweest als die erbij waren. Nu wordt het afwachten of iemand wil meehelpen", zegt vader Adrie van der Poel bij Het Nieuwsblad.

"Misschien heeft Mathieu vandaag iets meer zenuwen dan anders", gaat hij verder. "Ik heb Mathieu vanmorgen nog gezien, hij zag er oké uit hoor." De wereldkampioen kan dus recordhouder worden.

Van der Poel kan zich met een derde zege naast onder meer Tom Boonen en Fabian Cancellara zetten. En Van der Poel kan de eerste wereldkampioen sinds 2017 worden die de Ronde wint.