Alpecin-Deceuninck begrijpt wielerfans en baalt van afwezigheid Wout van Aert in de Ronde

Alpecin-Deceuninck heeft met Mathieu van der Poel de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Al balen zij ook van de afwezigheid van Wout van Aert.

Het voorjaar van Alpecin-Deceuninck is al bijzonder geslaagd met winst van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo en de zege van wereldkampioen Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic.

Met winst van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen kan daar nog een bijzonder mooie zege bij komen. Al zal er door de val van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen geen langverwacht duel komen.

Geen duel Van der Poel-Van Aert

Ook bij Alpecin-Deceuninck vinden ze dat spijtig. "Los van deze koers vind ik het ontzettend jammer dat Wout er niet bij is. We zijn al zo lang aan het wachten op een echt duel tussen Wout en Mathieu", zegt Philip Roodhooft bij HLN.

"In de winter was Wout nog niet op zijn top. Zo jammer dat we zullen moeten wachten tot de Spelen en het WK voor een duel. Dat is bijna een jaar wachten. Jammer voor de sport."

Het laatste echte duel tussen Van der Poel en Van Aert was op het WK in Glasgow. Van Aert moest daar als laatste het wiel lossen van de Nederlander. Van der Poel pakte de regenboogtrui, Van Aert moest tevreden zijn met zilver.