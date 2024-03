Johan Museeuw waarschuwt Van der Poel en Alpecin-Deceuninck: "Dat kan gevaarlijk zijn"

Kan het straks wel foutlopen voor Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen? Johan Museeuw ziet toch enkele gevaren voor de wereldkampioen.

Mathieu van der Poel kan straks voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. Voor het zover is moet de wereldkampioen heel wat gevaren overwinnen. Volgens Johan Museeuw begint het al bij de start.

"Die vlakke aanloopstrook wordt gevaarlijk. Ik zou de koers niet vanaf het begin dragen. Ze moeten vijf, zes renners laten wegrijden, geen 20 tot 30. Dat kan gevaarlijk zijn", stelt Museeuw bij De Zondag.

"Ze moeten zo energiezuinig mogelijk in de heuvelzone geraken. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat Mathieu wint. Hij kan dat, maar ik heb er mijn twijfels bij of zijn ploeg dat kan", gaat Museeuw nog verder.

Concurrentie moet Van der Poel isoleren

Het zal voor Van der Poel ook zaak zijn om niet in een derde of vierde waaier terecht te komen, zoals vorig jaar. Al gelooft Museeuw daar na Gent-Wevelgem niet meer in. Toen zat Van der Poel vooraan in de Moeren.

Museeuw ziet voor de concurrentie dan ook maar één mogelijkheid om van Van der Poel af te geraken. "De tegenstand moet Mathieu zo snel mogelijk isoleren. Volgens mij kunnen we een leuke en onvoorspelbare koers krijgen."