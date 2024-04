Patrick Evenepoel niet akkoord met kritiek na zware val: "Hebben het meegemaakt in Lombardije"

Vader Patrick Evenepoel beleefde enkele bange momenten toen hij zijn zoon stevig zag vallen in de Ronde van het Baskenland. Al beseft hij wel dat de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn.

Samen met enkele supporters was Patrick Evenepoel in de R.EV Store in Schepdaal naar de vierde rit van de Ronde van het Baskenland aan het kijken. Hij zag zijn zoon als een van de eersten uit de bocht vliegen.

Al kon vader Evenepoel wel snel opgelucht ademhalen toen hij zijn zoon opnieuw zag stappen. "Daarna zat ik met m’n gedachten vooral bij Jonas Vingegaard, Jay Vine en Steff Cras. Dat zijn óók kinderen, partners, papa’s...die beelden gaan door merg en been", zegt hij bij HLN.

Evenepoel niet akkoord met kritiek op beelden

De beelden van de gevallen renners bleven minutenlang doorlopen. Er werd ingezoomd op de renners en er werd getoond hoe Vingegaard aan de beademing in de ziekenwagen werd gelegd. Dat leverde een storm aan kritiek op.

Toch is Patrick Evenepoel niet akkoord met die kritiek. Op afstand moet je het doen met wat je ziet en weet je als familie ook niet wat er aan de hand is.

"We hebben het meegemaakt toen Remco in het ravijn dook in de Ronde van Lombardije. Je bent pas gerustgesteld als je hem kan zien, zoals gisteren."