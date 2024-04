"Dit is respectloos": veel kritiek na zware valpartij van Jonas Vingegaard in Baskenland

Jonas Vingegaard bleef bijzonder lang liggen na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen werd uiteindelijk op een brancard gelegd met een nekbrace en extra beademing en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dat werd allemaal nadrukkelijk in beeld gebracht tijdens de live-uitzending van de Ronde van het Baskenland. Met veel herhalingen werden de gevallen renners en de valpartij getoond en op sociale media verspreid.

Dat leverde op diezelfde sociale media veel kritiek op. Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA, liet al snel zijn ongenoegen blijken over de beelden.

"Uit respect voor de gevallen renners en hun familie thuis. De CPA steunt het blijven filmen van renners die op de grond liggen niet. Meerdere renners contacteerden mij al om dit in een regel te gieten en dat steunen we."

Ook renner Kevin Geniets was er niet mee opgezet. "Waarom zenden ze non-stop herhalingen van de val uit en minutenlang zwaargewonde renners filmen die op de grond liggen? Dit is respectloos voor de familie en geliefden die op tv kijken."

