Wat met Tour-deelname van Vingegaard? Visma-Lease a Bike komt met eerste update

Jonas Vingegaard was een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen moet misschien vrezen voor zijn deelname aan de Tour.

Met verschillende gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een klaplong én een longkneuzing zal Jonas Vingegaard enkele weken buiten strijd zijn. De Deen zal nu moeten rusten.

"Jonas is gelukkig altijd bij bewustzijn geweest. Maar hij had natuurlijk veel pijn. In het ziekenhuis hebben ze hem heel goed verzorgd", verklaarde ploegleider Frans Maassen aan Sporza.

Kan Vingegaard de Tour rijden?

Het hoofd en de benen van Vingegaard zijn niet geraakt en dus durven ze bij Visma-Lease a Bike al lichtjes vooruit te kijken. Toch zijn ze bij de ploeg nog voorzichtig om echt al naar het programma van Vingegaard te kijken.

De Deen heeft namelijk nog veel pijn en zal nog een tijd moeten herstellen. Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel stelden al dat de Tour niet in gevaar komt, bij Visma-Lease a Bike durven ze dat nog niet uit te spreken.

"Dat is moeilijk te zeggen, want ik ben geen arts", zei Maassen. "Er komen vervolgonderzoeken. We moeten de komende dagen en misschien wel weken afwachten vooraleer we daar dus een antwoord op kunnen geven."