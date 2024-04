Grote verrassing: ex-winnaar bij junioren en beloften en wereldtopper maakt debuut in Parijs - Roubaix ondanks val in Baskenland

Pidcock was ten val gekomen tijdens de verkenning van de openingstijdrit in het Baskenland. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gestuurd voor onderzoeken. Daar bleken geen breuken te zijn vastgesteld door de dokters.

"Hey iedereen, ik wil gewoon danku zeggen voor de berichten die jullie mij gestuurd hebben. De wind blies me uit de bocht. Ik ben redelijk hard gevallen. Ik keer nu terug naar huis. De scans hebben niets aangetoond", klonk het toen.

Thank you for all the messages and well-wishes following @tompidcock's crash at #Itzulia2024 earlier today. Happily initial scans have revealed no fractures.



Hear from Tom as he prepares to head home and begin his recovery. pic.twitter.com/4egp4uFRFk