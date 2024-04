Patrick Lefevere gelaten: "Trop is te veel"

Remco Evenepoel viel in de Ronde van het Baskenland, een dag later was Mikel Landa hetzelfde lot beschoren. En dus had Patrick Lefevere wel wat te zeggen over de zaak in zijn wekelijkse column over het wielrennen.

Patrick Lefevere beleefde opnieuw een heel moeilijke week met Soudal - QuickStep. Hij zag de val van Remco Evenepoel en probeerde dan snel te schakelen, want Lefevere blijft Lefevere. Dat geeft hij ook zelf toe. “Wat mijn criticasters al veel langer beweren, klopt: ik ben nogal opportunistisch aangelegd. Als ik Remco Evenepoel de ambulance zie binnenstappen terwijl hij zijn eigen arm ondersteunt, dacht ik meteen aan Mikel Landa", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad. © photonews "Dan denkt mijn brein nogal rap: Mikel Landa is vorig jaar derde geëindigd in de Waalse Pijl, dit jaar is hij beter in vorm, misschien kan hij dan de meubelen redden in de Ardennen. Zoals zo vaak: god straft onmiddellijk." Nog meer mensen op de sukkel "Ook Landa zat gisteren in de ambulance met een gebroken sleutelbeen. In mijn positie mag ik niet defaitistisch en gelaten zijn, maar trop is teveel", aldus een gelaten Patrick Lefevere. Hij had het bovendien ook nog over een aantal andere renners met problemen. Zo zijn er nog zaken die leven binnen Soudal - QuickStep. Mattia Cattaneo liep covid uit en dat is volgens Lefevere nog niet uit zijn lichaam. Fausto Masnada is volgens de sterke man van de ploeg zelfs al twee jaar op de sukkel.