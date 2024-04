Waanzinnig sterke Lotte Kopecky triomfeert in Roubaix en gokt over verschil tussen haar en andere wereldtoppers

Hoe waanzinnig sterk was Lotte Kopecky op weg naar Roubaix? Onderweg was ze al veruit de meest bedrijvige renster met tal van demarrages. En aan het eind bleek ze dan ook nog eens zoveel meer overschot te hebben dan de anderen in de kopgroep.

Kort na de aankomst strikte Sporza Lotte Kopecky al voor een korte reactie. De wereldkampioene kon terugblikken op een voor haar perfect gelopen dag. "Zeker in het begin was er fantastisch ploegwerk. Daardoor kon ik zonder veel krachten te verspillen aan de kasseistroken beginnen", legde Kopecky uit.

Altijd een voordeel ook als je nog kan wijzen naar een snelle teamgenote die nog haar rol speelt in de wedstrijd. "Daarna was Lorena Wiebes van goudwaarde. Zij was net niet mee met de kopgroep, maar dat zorgde er wel voor dat ik kon wachten op haar. Zelf had ik wel een goed gevoel", glunderde Kopecky.

FRISSE KOPECKY JUICHT OP DE PISTE

Dat bleek pas helemaal op de Vélodrome. Vanuit een schijnbaar verloren positie knalde ze nog naar voren, voorbij andere grote namen als Balsamo en Vos. Blijkbaar gaf het dan toch de doorslag wie als meest frisse renster aan de sprint kon beginnen, na wat natuurlijk al een hele zware koers was geweest.

Bij Kopecky was er dus sprake van de meeste frisheid, mede omdat ze het tactisch spel met Wiebes heeft kunnen uitspelen. "Of dat er voor gezorgd heeft dat ik nog het meeste jus over had in de sprint? Ik denk het wel."