Michel Wuyts houdt zich niet in: "Dan kan je het wielrennen beter afschaffen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het incident met het petje is naast de zege van Mathieu van der Poel misschien wel het gespreksonderwerp van Parijs-Roubaix. Michel Wuyts wil dat er hard wordt ingegrepen.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck veroordeelden Nathan Van Hooydonck en Michel Wuyts het incident met het petje in Parijs-Roubaix stevig. "Zo kan het niet verder. Bier gooien en spuwen, doe je niet", zei Van Hooydonck.

"Mathieu van der Poel ten val proberen brengen door een petje te gooien naar zijn wiel is al helemaal te gek voor woorden. Mensen die zoiets doen, moeten enorm beboet worden. De gevolgen hadden desastreus kunnen zijn. Gestoord."

Wuyts wil snel straffen zien

"Ze leek haar gram te willen halen voor een of andere frustratie", pikte Michel Wuyts in. "Als je dat ongestraft laat, in een sport die zich op de openbare weg afspeelt, kan je het wielrennen beter afschaffen."

Wuyts vindt het dan ook goed dat de Franse tak van de rennersvakbond klacht heeft ingediend en zich burgerlijke partij stelt. Hij vindt dat er zo goede signalen worden gegeven en hoopt dat er ook gevolg aan wordt gegeven.

Al hoopt Wuyts wel dat er nu snel wordt ingegrepen. "Dat dat niet duurt en duurt en duurt. Het grote probleem van het wielrennen is dat veel issues blijven aanlummelen omdat er niet efficiënt ingegrepen wordt."