Van Hooydonck over mindere prestaties van Soudal Quick-Step: "Dat wordt snel vergeten"

Parijs-Roubaix was misschien wel een dieptepunt voor Soudal Quick-Step dit voorjaar. Komt het nog goed met de klassieke ploeg?

Al het hele voorjaar komt Soudal Quick-Step er niet aan te pas in de grote klassieker. Tim Merlier verzacht dan nog wel de pijn met winst in Nokere Koerse en de Scheldeprijs, maar voor de rest was het altijd ver zoeken in de uitslag naar een renner van de ploeg.

"Het is jammer. Ik vind het echt jammer", zei Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "Ze presteren niet goed, maar die renners blijven er wel alles aan doen. Zij gaan ook op hoogtestage en trainen hard."

"Dat wordt snel vergeten. De verwachtingen voor Soudal Quick-Step zijn gewoon hoog, dus ik vind het jammer dat het er op dit moment gewoon niet uitkomt", ging Van Hooydonck nog verder.

Evenepoel krijgt alle aandacht bij Soudal Quick-Step

De laatste jaren gaat de aandacht natuurlijk naar Evenepoel bij Soudal Quick-Step. "Zou die klassieke ploeg zich ook niet een B-ploeg voelen? Omdat alles daar rond Evenepoel draait?"

"Evenepoel krijgt alle aandacht en middelen om te presteren, want dat doet hij ook. Terwijl de klassieke ploeg minder presteert. De klassieke ploeg is het altijd gewend geweest om het belangrijkste te zijn in die ploeg. En dat is nu minder het geval."