Hij was vooraf felle tegenstander, maar wat denkt hij nu? Van der Poel maakt huidig standpunt over chicane glashelder

In aanloop naar Parijs-Roubaix was er veel te doen over de chicane. Van der Poel maakte al snel duidelijk dat hij geen fan is van het idee.

De chicane voor het Bos van Wallers maakte deel uit van een aanpassing in de aanloop naar Trouée d’Arenberg, in een poging om valpartijen in die zone te vermijden. Nog voor de wielerwedstrijd uitte Van der Poel al stevige bedenkingen bij dit nieuwe concept.

MENING VAN DER POEL ONVERANDERD

Wel is het interessant om te checken of zo'n mening overeind blijft. Inmiddels is Parijs-Roubaix achter de rug. In de chicane is het toch een redelijk veilige passage geworden. Is het standpunt van Van der Poel nu veranderd? Neen, zo maakt de wereldkampioen toch nog eens duidelijk.

© photonews

"Gelukkig zaten we daar niet meer met een heel peloton. De koers was nog niet in een beslissende plooi gelegd, maar er zat toch maar 30-40 man nog vooraan." De drager van de regenboogtrui wil wel benadrukken dat hij erkentelijk is voor de zoektocht naar verbeteringen voor de veiligheid van de wielrenners.

"Het is heel goed dat ze naar bepaalde opties kijken, maar tijdens de verkenning was het nog erger dan de beelden die ik gezien had op video." Van der Poel vreest dat het in andere omstandigheden wel eens kan uitdraaien op een scenario zoals dat op de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen van 2024.

KOPPENBERG-SCENARIO

"Als je daarnaartoe gaat met 100 renners, kunnen er misschien 5 op de fiets blijven en staat de rest stil. Dat is ook geen oplossing."