Sven Nys komt met verrassend nieuws over zijn zoon Thibau

Thibau Nys rijdt met de Ronde van Romandië zijn eerste wegwedstrijd van het jaar. Een grote ronde staat nog niet op het programma, al is er nog een waterkans.

De Ronde van Romandië is deze week de eerste koers van het jaar van Thibau Nys. Hij trainde de afgelopen weken stevig in Spanje en lijkt klaar. "Je kan niet zomaar in competitie komen na 22 crossen", zegt Sven Nys bij Sporza.

In de Ronde van Romandië werd Nys vorig jaar tweede in de tweede rit, maar toch legt Sven Nys de verwachtingen niet te hoog. Omdat het niveau in Romandië niet laag is, want veel renners zijn aan het opbouwen naar de Giro.

Geen Giro en Vuelta voor Thibau Nys

Die Giro, en dus een eerste grote ronde, staat niet op het programma van Thibau. "In principe is het niet de bedoeling om die te rijden, maar hij kan opgeroepen worden", zegt Sven Nys toch verrassend.

Ook de Vuelta staat niet op het programma van Nys, omdat er dan zo'n 50 tot 60 koersdagen op zijn teller zouden staan. "Dat zijn er heel veel, misschien te veel", vul Sven Nys aan.

Volgens Nys is het verleidelijk om Thibau nu al te laten starten in een grote ronde, maar zou dat niet slim zijn. "Je moet als omkadering goed blijven nadenken."