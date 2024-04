Na 'man het het voorjaar'-discussie: het is bekend hoeveel Mathieu van der Poel verdiend heeft en dat zegt alles

Wie is nu eigenlijk dé man van het voorjaar? Dat is Mathieu van der Poel, als je afgaat op wie het meest verdiend heeft.

Het Laatste Nieuws heeft de cijfers verzameld van de renners die het meeste centen verdiend hebben met hun prestaties in het voorjaar. Op zijn website heeft het de top 20 gepubliceerd. En wat blijkt? Mathieu van der Poel steekt er op financieel vlak met kop en schouders bovenuit. Niet onlogisch na zeges in de Ronde en Parijs-Roubaix.

Mathieu van der Poel is zomaar eventjes 84 500 euro rijker dan enkele maanden geleden, toen het nieuwe wegseizoen nog moest beginnen. De wereldkampioen heeft ruim 20 000 euro meer verdiend dan de tweede best verdienende renner uit het voorjaar. Die komt overigens ook uit de ploeg van Alpecin-Deceuninck.

PHILIPSEN TWEEDE ACHTER VAN DER POEL

Dat is immers Jasper Philipsen, die met een overwinning in Milaan-Sanremo de aanzet gaf voor een duizelingwekkend voorjaar voor zijn ploeg. Met hier en daar nog een sprintzege erbij is Philipsen aan een bedrag van 60 400 euro geraakt. De Belg zal daar misschien ook eens aan denken tijdens de onderhandelingen.

Philipsen is eind dit jaar immers einde contract en moet dus tot een nieuw akkoord komen. Met Alpecin-Deceuninck of met een andere wielerformatie. Na de ontknoping van Luik-Bastenaken-Luik werd er heel wat gediscussieerd of nu Van der Poel of Pogacar de man van het voorjaar is. Op financieel vlak is er geen twijfel.

VAN AERT NOG NET IN TOP 20

Want Pogacar komt ondanks zeges in de Strade en in Luik pas op de derde plek wat best verdienende renners uit 2024 betreft op dit moment. De Sloveen heeft 41 000 euro verdiend. Nog altijd niet slecht natuurlijk. De Belgen Stuyven, Van Gils, Merlier en Van Aert zijn tussen plaatsen 10 en 20 terug te vinden.