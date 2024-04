Plots kon het niet meer van Evenepoel komen: Belgische 'vervanger' bij Soudal Quick-Step pakt uit met duidelijke score

Ze zijn bij Soudal Quick-Step zo gewend gewenst dat Remco Evenepoel nog wel één en ander kon goedmaken. Een mindere campagne op de kasseien werd door hem de voorbije jaren eigenhandig rechtgezet in Luik-Bastenaken-Luik.

Dit jaar is het heel anders uitgedraaid. De prestaties in de kasseiklassiekers zijn er zeker niet op vooruit gegaan, maar een overwinning in Luik-Bastenaken-Luik was er deze keer niet bij. Door zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland kon Evenepoel niet ingezet worden in de Ardennenklassiekers. Een streep door de rekening.

Het is Mauri Vansevenant die plots de Belg met de grootste verwachtingen werd bij de Wolfpack. De 24-jarige West-Vlaming heeft zeker niet teleurgesteld, met een vierde plaats in de Amstel Gold Race en een zesde plek in Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn op zich gewoon sterke prestaties bij afwezigheid van Remco Evenepoel.

© photonews

"Ik geef mijn campagne in de Ardennenklassiekers zeker een 9 op 10", is Vansevenant er ook zelf bijzonder tevreden over. "Ik heb mijn best gedaan, ik heb me getoond. Ik mag zeker niet klagen." U kan bij Wielerkrant ook nog altijd lezen wat Vansevenant vlak na Luik-Bastenaken-Luik te vertellen had, met onder meer lof voor Pogacar.

Vansevenant heeft overigens één zaak gemeen met Pogacar: de volgende belangrijke afspraak voor hen beiden is de Giro. "We hebben getoond dat we er klaar voor zijn en dat we terug op niveau zijn", verwijst Vansevenant naar het feit dat hij een mindere periode achter zich laat. "Dat is het belangrijkste."