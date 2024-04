Sterke Belgen Van Gils en Vansevenant hebben wat te zeggen over Mathieu van der Poel en Luik-Bastenaken-Luik

Van der Poel voorblijven lukte dan wel niet, laat staan Pogacar antwoord bieden. Toch hebben Van Gils en Vansevenant een sterke beurt gemaakt in Luik-Bastenaken-Luik, bekroond met respectievelijk een vierde en zesde stek.

Maxim van Gils spreekt tegen dat de weersomstandigheden niet zo lastig waren als verwacht. "Ik kan u verzekeren: het is koud geweest. Gelukkig hebben we geen onweer gehad, maar het was geen topweer. Een vierde plek is wel wat zuur. Ik had graag op het podium gestaan. Ze begonnen van ver te sprinten."

De kopman van Lotto Dstny geraakte zo wat ingesloten. "Iedereen zijn benen deden zoveel pijn. Het was harken naar de meet en ik kon er nog een paar oprapen. Ik had natuurlijk gehoopt dat Van der Poel niet ging terugkomen. Hij is supersnel. Vooraan draaide het niet goed rond en dan kon Mathieu nog terugkomen."

VAN GILS VERDEDIGT KEUZES

In de vlucht met Healy en de Fransen was Van Gils niet van de partij. "Je kunt niet op alles springen, hé. Ik zat daar als enige van de ploeg, dan moet je een beetje gokken. Op La Redoute was ik sterk, ik reed er niet zo veel trager dan Tadej Pogacar." Uiteindelijk gaf die alle tegenstand wel ruimschoots het nakijken.

Mauri Vansevenant kan meer leven met zijn behaalde notering. "Ik wist dat podium heel moeilijk ging zijn. Dat blijkt ook. Een top 10 is zeker heel mooi. Ik kan misschien proberen mee te gaan met Pogacar op La Redoute, maar dan ontplof je en is uw koers ook gereden. Ik heb er zelfs nooit aan gedacht."

VANSEVENANT VOL LOF OVER POGACAR

Daar is een goede reden voor. "Als je eenmaal ontploft, is het heel moeilijk om te recupereren. Je moet een goed tempo rijden zodat je mee bent met de eersten. Zelfs een Pogacar die niet in topvorm is, is nog van een ander niveau. In Catalonië wint hij ook 4 van de 7 ritten. Dat is gewoon talent", klinkt het vol lof over de winnaar.

"Ik had de hele dag het goede gevoel. Ik had de juiste kleren aan. Ik was de hele dag bezig met eten en drinken en mezelf te verzorgen", was Vansevenant alert voor alle belangrijke zaken. "De eerste twee uur tot Bastenaken waren vervelend. Het regende niet, maar de banen lagen toch nat. Na het terugkeren ging het beter."