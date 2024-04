Van geloven in de toekomst gesproken: sterrenteam legt goudhaantje tot 2029(!) vast

In het wielrennen worden zelden echt langdurige contracten getekend. Twee of drie jaar hoor je wel vaker, maar langer is toch een uitzondering. Nu is er een nieuw record gebroken als het gaat over contracten.

UAE Team Emirates heeft het contract van Isaac Del Toro opengebroken. Hij had al een verbintenis tot 2026 bij het team uit de Emiraten, maar doet daar nu nog eens minstens drie jaar bij. Daardoor is hij van het team tot 2029.

In het wielrennen worden enkel bij grote uitzondering renners weggeplukt als ze nog elders onder contract liggen, dus voor Del Toro en UAE ziet het er naar uit dat ze nog jarenlang met elkaar gaan samenwerken. Opvallend dus, dat contract tot 2029.

UAE en Del Toro tot 2029 aan elkaar verbonden

Al is het ook niet echt onlogisch. De 20-jarige Mexicaan is in zijn eerste maanden als prof weergaloos bezig. Hij verzamelde al heel wat interessante en mooie resultaten en maakte daarmee indruk op zijn team en de ploegleiding.

In de Tour Down Under (3e), Tirreno-Adriatico (4e) en de Ronde van het Baskenland (7e) eindigde hij in de top-10 van het eindklassement, Down Under won hij ook nog eens een etappe vroeg op het seizoen. Het doet het beste vermoeden.

Bij UAE Team Emirates blijven ze zo bouwen aan een langdurige samenwerking met een sterrenteam. Ook Tadej Pogacar ligt al tot minstens 2027 onder contract, net als andere toppers als Juan Ayuso, Jay Vine en Brandon McNulty.