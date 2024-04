Marc Sergeant ziet hoe Van Aert en Evenepoel voordeel kunnen halen uit hun blessures

Remco Evenepoel en Wout van Aert liepen dit voorjaar zware blessures op. De twee revalideren ondertussen goed.

Wout van Aert ging zwaar tegen de vlakte in Dwars door Vlaanderen, Remco Evenepoel deelde in de brokken in een grote valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Onze landgenoten zijn volop aan het revalideren en zitten alweer op de fiets. De revalidatie van Evenepoel zal normaal vlugger verlopen, omdat hij minder zware verwondingen heeft dan Van Aert.

Toch komt het voor allebei weer helemaal goed. Evenepoel hoefde zelfs niks wijzigen aan zijn programma, Wout van Aert schrapte wel de Giro d’Italia die begin mei van start gaat.

Marc Sergeant schetst bij Het Nieuwsblad dat Van Aert en Evenepoel wel eens voordeel uit hun blessures kunnen halen. Hij kijkt dan vooral richting het WK in Zürich waar ook Tadej Pogacar wil uitpakken.

Pogacar kloppen op het WK

Al heeft de Sloveen wel één groot nadeel. “Zijn programma is toch zwaar: eerst de Giro, dan de Tour en daarna de Olympische Spelen. Wat zit er dan nog in de tank?”, klinkt het.

Zijn programma is helemaal niet afgesteld op het WK. “Dat is een voordeel voor al de rest. En wie weet spelen de blessures van Evenepoel en Van Aert zo nog wel in hun een voordeel”, gaat Sergeant verder.

Vooral Evenepoel zou een belangrijke rol kunnen spelen in Pogacar kloppen. “Ik denk dat ze Evenepoel echt gaan moeten overtuigen: je moet een blok aan zijn been zijn. Want Pogacar heeft ook het wapen van z’n sprint. Als je met hem meerijdt, is het bijna zeker voor zilver.”