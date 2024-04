Bondscoach Vanthourenhout ziet gelijkenis tussen Thibau Nys en Belgische legende

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys pakte donderdag zijn eerste zege in de WorldTour in de Ronde van Romandië. Bondscoach Sven Vanthourenhout kent Nys jr. al sinds zijn geboorte en kan zijn kwaliteiten goed inschatten.

Bondscoach Sven Vanthourenhout werkt al bijzonder lang met Thibau Nys. Zo was hij erbij toen Nys in 2021 als 18-jarige Europees kampioen werd bij de beloften op de weg. Hij klopte toen onder meer Juan Ayuso en Lennert Van Eetvelt in de sprint.

Vanthourenhout stelt vast dat Nys nog heel wisselvallig is. "Hij kan evenveel offdays als topdagen hebben, maar zijn topdagen mogen er zijn. Die brengen alles in evenwicht", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vergelijken met vader Nys is volgens Vanthourenhout zinloos, omdat de twee totaal verschillende renners zijn. Op en naast de fiets. Thibau Nys doet op zijn 21ste al dingen wat zijn vader toen nog niet kon.

Thibau Nys de nieuwe Philippe Gilbert?

De bondscoach vergelijkt de jonge Nys eerder met de jonge Philippe Gilbert. "Phil was ook koersslim en had die punch. Maar laat hem nog een jaar of twee zichzelf ontdekken", stelt de bondscoach.

Vanthourenhout zou Nys nog wat meer integreren in de wegstructuur van Lidl-Trek. "Ik stel vast dat hij zijn beste crossen afleverde de eerste zes weken na het wegseizoen. In de kerstperiode kwam hij er opnieuw door na een trainingskamp met de wegploeg."