Contador wil Pogacar geschiedenis zien schrijven en heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

Tadej Pogacar is de grote topfavoriet voor de Giro die op 4 mei van start gaat. Alberto Contador ziet de Sloveen tot grote dingen in staat.

Voor het eerst in zijn carrière staat Tadej Pogacar straks aan de start van de Giro. De Sloveen reed al vier keer de Tour en één keer de Vuelta, maar de organisatie van de Giro kon Pogacar nu dus verleiden.

Alberto Contador, die de Giro won in 2008 en 2015, ziet Pogacar triomferen in de Giro. eIk zie nauwelijks een rivaal voor Pogacar in de Giro, en de vraag is of en in welke vorm Vingegaard in de Tour zal aankomen", zegt hij bij Česká televize.

"Maar ik wil één ding benadrukken: als hij beide (de Giro en de Tour, nvdr.) wint, dan moet hij proberen geschiedenis te schrijven en ook de Vuelta te rijden", zegt de zevenvoudig winnaar van een grote ronde.

Contador geniet van duels Van Aert-Van der Poel

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel domineerden het afgelopen voorjaar met lange solo's. Daardoor doken er stemmen op dat het wielrennen saai is geworden. Maar Contador spreekt dat tegen.

"De duels tussen Vingegaard en Pogacar in de Tour en de rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel zijn de redenen waarom wielrennen de moeite waard is om te kijken", zegt de Spanjaard nog.