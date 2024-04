Ilan Van Wilder mag dromen in Romandië, maar ziet ook nog stevig gevaar opduiken

Ilan Van Wilder mag in de Ronde van Romandië zijn eigen kans gaan en doet het uitstekend. Twee dagen voor het einde mag hij dromen van het eindpodium.

Door de afwezigheid van Remco Evenepoel en Mikel Landa mag Ilan Van Wilder nog eens voor eigen rekening rijden in de Ronde van Romandië. Dat deed hij al goed, met een twaalfde plaats in de proloog en een negende plaats donderdag.

Vrijdag werd Van Wilder ook negende in de tijdrit, maar net als alle favorieten van het klassement moest hij die afwerken in de regen. Van de klassementsrenners zette Van Wilder wel de vierde tijd neer.

Van Wilder wil goed eindklassement in Romandië

"Er was niet alleen regen, maar ook veel wind. Naar mijn gevoel heb ik een goede tijdrit gereden. In de afdalingen moest ik heel voorzichtig door de bochten gaan. Eén foutje en het was voorbij. Om snelheid te krijgen moest ik na iedere bocht sprinten."

Van Wilder schuift door zijn negende plaats in de tijdrit wel op naar de tweede plaats in het klassement, op zeven seconden van Juan Ayuso. "Ik ben naar hier gekomen met het doel om een goed klassement te rijden en dat lukt voorlopig goed."

"Het is wel nog niet over, want morgen staat er nog een zware rit op het programma." De renners moeten zaterdag over eerst over vier beklimmingen, met ook nog een slotklim naar Leysin (13.8 km aan 6%).