Sven Nys met verstomming geslagen door straffe zege van zijn zoon Thibau

Thibau Nys boekte met zijn zege in de Ronde van Romandië zijn eerste op het allerhoogste niveau. Vader Sven Nys was er niet bij, maar was natuurlijk bijzonder blij.

Sven Nys zag vanop zijn laptop in Mallorca, waar hij met Baloise Trek Lions op stage is, hoe zijn zoon mocht zegevieren in de Ronde van Romandië. "Het was een straffe toer die ik zag gebeuren", zegt Nys bij Sporza.

Toch dacht hij dat de vluchters nog zouden worden ingelopen, al had Nys wel het gevoel dat Thibau nog iets over had. "De vraag was: had hij nog een sprint in huis na zo'n rit? Hij had onderweg immers veel werk opgeknapt. Ja, dus. Héél straf."

En dat terwijl er woensdag nog veel teleurstelling was bij Thibau Nys. Hij had zich laten wegdrummen in de sprint en eindigde niet in de top tien. "Ik kan de beelden niet terugzien of ik gooi mijn telefoon tegen de muur", reageerde Thibau Nys.

Sven Nys ziet mooie toekomst voor zoon Thibau

Donderdag lukte het dus wel voor Thibau Nys. Hij wachtte lang genoeg af in de sprint en klopte zijn medevluchters Luke Plapp en Andrea Vendrame. Nys is zo ook de nieuwe leider in de Ronde van Romandië.

Nys weet ook dat alles in een vroege vlucht moet kloppen, en dat gebeurde ook. "En wanneer Thibau de finish ziet en ruimte krijgt, is hij een echte killer. Maar het is de eerste keer dat Thibau dit doet op WorldTour-niveau. Dit biedt enorme perspectieven voor de toekomst."