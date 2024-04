Tourwinnaar is het zeker: "Pogacar staat op gelijke hoogte met Merckx"

Tadej Pogacar boekte afgelopen zondag al zijn tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen is op zijn 25ste al een van de allergrootste renners aller tijden.

Dat Tadej Pogacar een fenomeen is, is wel duidelijk. Op zijn 25ste heeft de Sloveen al 70 profzeges op zijn palmares staan. En het is niet dat de Pogacar die overwinningen verzamelde in kleine wedstrijden.

Pogacar won al elf ritten en was al twee keer eindwinnaar in de Tour. Daarnaast won hij al drie keer de Ronde van Lombardije, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en de Strade Bianche en en de Ronde van Vlaanderen.

Thomas zet Pogacar naast Merckx

Volgende week zaterdag staat Pogacar voor de eerste keer aan de start van de Giro. De Sloveen is meteen de grote topfavoriet voor de eindzege. Hij krijgt onder meer concurrentie van Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018.

Thomas is dan ook bijzonder lovend over zijn concurrent. "Pogacar staat op gelijke hoogte met Merckx. De overwinningen die hij boekt en de manier waarop hij koerst zijn gewoon fenomenaal", zegt hij in Watts Occurring.

"Hij doet gewoon alles. Pog heeft de GOAT-status (de beste aller tijden, nvdr.). Het is onwezenlijk", zegt Thomas nog. De Sloveen heeft nog wat jaren om zijn palmares nog stevig uit te breiden.