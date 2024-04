Aan de zijde van Tim Merlier: Cameron Vandenbroucke deelt unieke beelden van zoontje en eigen sportieve uitdaging

Cameron Vandenbroucke staat haar man Tim Merlier volledig bij in deze voor hem belangrijke periode van het jaar. Ze vertoeven samen met hun zoontje op Tenerife.

Tim Merlier is zich op de Teide in Tenerife volop aan het klaarstomen voor de start van de Giro. Dat doet de sprinter van Soudal Quick-Step in het gezelschap van vrouw en kind, onthulden de Vlaamse kranten al. Terwijl manlief zich voorbereidt op de eerste grote ronde van het jaar trekt ook Cameron wel haar streng in Tenerife.

Dat blijkt alvast op haar Instagrampagina. Er zit zelfs een hereniging in met een oude liefde: atletiek. Cameron heeft vroeger nog aan atletiek gedaan en heeft lokaal een piste gevonden waar ze zich nog eens helemaal kan uitleven. Daar postte ze al de hele week foto's van en ook bij een recente post op haar stories zat een foto van de piste.

CAMERON VANDENBROUCKE VINDT GOED GEZELSCHAP

Ze heeft er ook het gezelschap opgezocht van Lien Crapoen, de partner van Edward Theuns. Wat nog blijkt uit de Instagram stories van Cameron Vandenbroucke? Zoontje Jules heeft al een vriendje gemaakt. Cameron en Lien genieten duidelijk met volle teugen van het moederschap en daar horen enkele aandoenlijke foto's bij.

Met ook een Cameron en Jules die zich in hun sas voelen verloopt de voorbereiding van Tim Merlier op de Giro ongetwijfeld in opperbeste stemming. Vandenbroucke haalde zelfs al eens een emoji met een traantje boven om aan te geven dat het haar laatste training was op de atletiekpiste in de buurt van Tenerife.

BIJNA TIJD VOOR GIRO-START VOOR MERLIER

Stilaan komt immers het moment eraan om af te zakken naar Italië. De Giro gaat immers van start op zaterdag 4 mei.