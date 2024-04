Thibau Nys zal aan iets opnieuw moeten wennen

Het is tijd om weer aan iets te wennen voor Thibau Nys. Namelijk aan het feit dat hij niet langer fungeert als de leider in de Ronde van Romandië.

Iedereen heeft deze week meer dan terecht de mond vol over de overwinning van Thibau Nys in de tweede etappe van Fribourg naar Salvan/Les Marécottes. Heel knap hoe hij daar het elitegroepje met Ayuso op afstand hield en in de sprint afrekende met Vendrame. Het was goed voor een dubbelslag van formaat.

Het leverde niet enkel de ritzege op, maar ook twaalf plaatsen winst in het algemeen klassement. Zo kwam Nys zelfs terecht op de leidersplaats, met een voorsprong van vier seconden op Vendrame. De volgende dag mocht Nys junior dus de leiderstrui aantrekken wanneer hij zich opmaakte voor de tijdrit in en rond Oron.

MCNULTY EN AYUSO AAN HET FEEST

Zaterdag moet Nys er weer aan wennen om opnieuw in de trui van merkenteam Lidl-Trek te rijden. De leidersplaats is hij immers kwijtgeraakt, want in de tijdrit speelde hij geen rol van betekenis, met een 71ste plaats in de rituitslag. McNulty bleek de beste tijdrijder en zijn ploegmaat Ayuso heeft de leiding in de stand overgenomen.

De volledige top 5 wordt nu ingepalmd door echte klassementsmannen, met Ayuso, Van Wilder, Vlasov, Carlos Rodriguez en Lenny Martinez. Het is duidelijk dat zij nu aan zet zijn. Thibau Nys is teruggezakt naar de veertiende plek in de algemene rangschikking, met een achterstand van 50 seconden op de nieuwe leider.

THIBAU NYS MOET VOORAL GENIETEN

Het zal even wennen zijn om die leiderstrui weer af te geven en geen grote rol meer te spelen bovenaan de stand, maar Nys moet vooral genieten van wat hij deze week al gepresteerd heeft. En wie weet kan hij in één van de twee resterende etappes toch nog eens zijn duivels ontbinden en zijn talent tonen aan de wereld.