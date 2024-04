Thibau Nys over doping-paranoia: "Mijn vriendin een week niet gekust"

Thibau Nys is bezig aan een goed seizoen 2024. Onlangs maakte hij nog indruk in de Ronde van Romandië met een knappe ritzege. En ook zijn winter in de cross was meer dan bemoedigend te noemen.

Thibau Nys is stilaan een van de mannen waar we de komende jaren rekening zullen moeten mee houden als het gaat om mooie Belgische prestaties in grote koersen. Voorlopig combineert hij het veldrijden met het wegwielrennen. In de podcast Gossip Guy bij Ender Scholtens werd de 21-jarige Nys eens op een heel andere manier aan de tand gevoeld. En daarbij werden ook de gekste vragen gesteld. Zo ging het ook onder meer over doping. "Heb jij ooit al doping gedaan?" "Nee, WTF", was het duidelijke en snelle antwoord van de jonge Nys. "Of ik gedoopt ben? Ja, dat wel", kon er een lachje af bij de zoon van Sven Nys. Hij gaf verder wel toe dat hij als de dood is voor een mogelijke besmetting met dopingproducten. Doping-paranoia "Neusspray mag bijvoorbeeld niet. Onlangs had m’n vriendin ook last van een koortsblaas boven haar lip en daar moest ze zalf met cortisone opsmeren. Ik heb haar toen een week geen kus gegeven", geeft Thibau Nys toe. En dus blijft het altijd opletten, zo lijkt het wel. Thibau Nys is ondertussen al een tijdje samen met de Nederlandse Anna Eikendal. Dat is een 21-jarige die nog een verleden heeft als hardloopster.