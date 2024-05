Meesterknecht Mikel Landa doet uitspraak die kopman Remco Evenepoel graag zal horen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net als Remco Evenepoel brak Mikel Landa zijn sleutelbeen in de Ronde van het Baskenland. De Spanjaard heeft een mooie boodschap voor zijn kopman.

In tegenstelling tot Remco Evenepoel moest Mikel Landa niet onder het mes voor zijn sleutelbeenbreuk, hij moest wel zo'n drie tot vier weken rust nemen. De Ronde van Romandië zat er dus niet in vorige week.

Landa zal net als Evenepoel wel aan de start staan van de Dauphiné begin juni. "Ik heb nog steeds pijn, dat is normaal, maar ik kan meer bewegen", zei Landa bij de podcast The Wolfpack Howls van Soudal Quick-Step.

Landa gemotiveerd voor Evenepoel

"Momenteel train ik op de rollen. Ik kom over een paar weken terug. We hebben gelukkig nog tijd genoeg voor de Tour. Binnen twee maanden ben ik helemaal terug", stelde de Baskische renner.

"Dit is al de zesde keer dat ik mijn sleutelbeen brak. Soms sta je aan de top, soms ben je minder goed. Maar met de motivatie is niets mis", vulde Landa verder aan. Hij wil Evenepoel straks zo goed mogelijk helpen in de Tour.

"We hebben met Remco en het team een ​​goede kans om voor het podium te gaan. Dit is een nieuwe fase voor het team. Ik ben erg blij en trots om deel uit te maken van dit project", besloot Landa nog.