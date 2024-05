Nog een domper: Visma-Lease a Bike moet voor derde keer Giro-ploeg aanpassen

Visma-Lease a Bike heeft nog eens moeten schuiven in zijn selectie voor de Giro. De Nederlander Koen Bouwman heeft moeten afmaken.

Uit de originele ploeg van Visma-Lease a Bike waren Wout van Aert en Wilco Kelderman al vervangen. Van Aert viel in Dwars door Vlaanderen en liep daarbij breuken op aan zijn ribben, sleutelbeen en borstbeen. Hij liep ook een gekneusde long op.

Hij werd in de ploeg vervangen door Europees kampioen Christophe Laporte. Ook de Nederlander Wilco Kelderman moest al afhaken, hij had na een sleutelbeenbreuk in Parijs-Nice te weinig kunnen trainen. Koen Bouwman zou hem vervangen.

Maar nu moet dus ook Bouwman afhaken voor de Giro. De Nederlander moest de laatste etappe in de Ronde van Romandië laten schieten door ziekte. Hij raakt dus niet meer fit en wordt vervangen door Tim van Dijke.

Sprinten met Kooij, klassement voor Uijtdebroeks

Toch is de ploeg nog ambitieus voor de start van de Giro. "Ons hoofddoel is het winnen van ritten", zegt ploegleider Marc Reef. Dat willen we voornamelijk bereiken in de vlakke sprints met Kooij.

"We zullen ons niet verstoppen in de ritten waarin een ontsnapping een goede kans op slagen heeft." Cian Uijtdebroeks krijgt een vrije rol en mag gaan voor een klassement. "De insteek is vooral om te leren. We gaan zien waartoe hij de komende weken in staat is."

Selectie Visma-Lease a Bike Giro d'Italia 2024

Attila Valter

Tim Van Dijke

Christophe Laporte

Jan Tratnik

Edoardo Affini

Robert Gesink

Olav Kooij

Cian Uijtdebroeks