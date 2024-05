Obsessie van Thibau Nys: "Zit in chatgroepje met bekende fans"

Thibau Nys kennen we vooral als veldrijder. Maar de zoon van Sven Nys heeft ook nog passies naast het koersen.

Met een vader als Sven Nys was Thibau haast gedoodverfd om crosser te worden. Hij stapt zeker in de voetsporen van zijn vader, maar in de komende jaren zal hij zijn heil wellicht vooraf in het wielrennen op de weg zoeken.

Nys loopt net als zijn pa over van passie voor de sport, maar houdt ook nog van heel veel andere dingen. Zo is hij superfan van FC De Kampioenen. De serie stamt wel uit een ander tijdperk, maar blijft ook nu nog altijd heel populair.

“Naar FC De Kampioenen kijken geeft me een heel ontspannen gevoel, het lijkt wel thuiskomen. Ik denk dat ik elke aflevering misschien wel 30 of 35 keer gezien heb”, klinkt het bij Nys in de podcast Gossip Guy.

Chatgroepje met BV's

En dat gaat zelfs een stapje verder dan gewoon naar de afleveringen kijken. Het is een echte obsessie van hem geworden. “Ik zit zelfs in een chatgroepje met andere bekende fans als Niels Destandsbader, Guga Baúl en Conner Rousseau.”

Nys maakt duidelijk dat hij geen grijze muis wil zijn, want de koers zit daar al vol mee. “Ik vind het belangrijk om een persoonlijkheid te hebben, om ergens voor te staan. Mensen moeten ook fan van je zijn omwille van wie je bent, dat vind ik heel belangrijk.”