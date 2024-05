Arnaud De Lie wil er niet meer van weten: "De eerste en de laatste keer"

Na zijn mislukte voorjaar is Arnaud De Lie weer helemaal terug. Het Belgische talent van Lotto Dstny heeft dan ook zijn conclusies getrokken.

Een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, een vierde plaats in de GP de Denain en een vijfde plaats in de Bredene Koksijde Classic. Dat waren de beste uitslagen van De Lie dit voorjaar, want na Gent-Wevelgem trok hij de stekker uit.

Vorige week sloeg De Lie bij zijn rentree meteen toe in de Famenne Ardenne Classic, zijn eerste zege in 2024. Dit weekend rijdt De Lie de GP de Morbihan en de Tro-Bro Léon in Frankrijk, waar hij vorig jaar won en tweede werd.

Volgende week staat er voor De Lie nog het Circuit de Wallonie op het programma, daarna is het nog niet zeker welke koersen De Lie zal rijden. De Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni) en de Tour (29 juni tot 21 juli) staan dus nog niet vast.

De Lie wil niet meer naar de Teide

De Lie wil die twee koersen wel echt rijden. "Maar eerst moet ik opnieuw een heel goed gevoel hebben, anders heeft het geen zin", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Zal hij als voorbereiding dan weer naar de Teide trekken?

"Dat was de eerste en de laatste keer dat ik daar een hoogtestage deed", verwijst De Lie naar zijn voorbereiding op zijn voorjaar. "Ik wil nog wel op hoogte, maar niet meer echt hoog hoor", stelt De Lie.