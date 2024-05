Jonathan Milan heeft wat te zeggen over zijn concurrent Tim Merlier voor de Giro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Italiaan Jonathan Milan won vorig jaar de paarse puntentrui in de Giro en is opnieuw een van de grote favorieten. Hij krijgt dit jaar veel meer concurrentie.

Vorig jaar won Jonathan Milan meteen de tweede rit in de Giro, maar daarna lukte het niet meer voor de Italiaan. Hij werd wel nog vier keer tweede, maar hield er dus de paarse puntentrui aan over.

“Hopelijk word ik niet nog eens vier keer tweede", zei Milan bij Het Nieuwsblad. Hij maakt ook opnieuw een doel van de paarse puntentrui. De concurrentie zal wel stevig worden in de massasprints.

Zo staan onder meer Olav Kooij, Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Caleb Ewan, Biniam Girmay, Phil Bauhaus en Kaden Groves aan de start. Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Mads Pedersen zijn er dan weer niet.

Milan houdt rekening met Merlier

Milan staat bekend als een sprinter met veel kracht, die echter ook een beklimming over kan. Zo sprintte hij in Gent-Wevelgem naar de vijfde plaats terwijl hij zo’n 67 kilometer in de aanval reed.

Voor de echte massasprints houdt Milan rekening met een Belg. “Merlier is zeker in de volledig vlakke etappes een van m'n grootste concurrenten, want dan kan hij fris aan de sprint beginnen en ligt zijn pieksnelheid enorm hoog."