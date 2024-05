De weg of toch het veldrijden? Thibau Nys onthult zijn verrassende voorkeur

Thibau Nys zet ieder jaa stappen als wegwielrenner. Toch blijft het veldrijden bij de jonge Nys nog altijd zijn eerste liefde.

Vier zeges op twaalf koersdagen. Het gaat bijzonder hard voor Thibau Nys op weg dit seizoen. De jonge Belg van Lidl-Trek verbaasde met drie zeges op een aankomst bergop, hij schreef ook de Ronde van Hongarije op zijn naam.

Vorig jaar boekte Nys in Noorwegen al zijn eerste profzege in Noorwegen, waarna hij ook won in Gippingen. Daarna zakte Nys wel weer weg, al stond hij wel nog op het podium in de Ronde van België en de Ronde van Wallonië.

Hart van Nys ligt bij de cross

De jonge Nys liet de voorbije jaren al mooie dingen zien op de weg. In 2022 werd hij op zijn 19de al derde in de Antwerp Port Epic, in 2021 werd Nys zelfs Europees kampioen op de weg bij de beloften.

Laat Nys dan ooit het veldrijden vallen voor de weg? "Dat zal nooit een optie zijn. Laat mij vandaag kiezen en ik zet de cross nog altijd boven de weg. Dat zit zo in mij en ik denk niet dat het ooit gaat verdwijnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De weg zal wellicht aan belang winnen de komende jaren, maar dat zal niet ten koste gaan van de cross." Of wijzigt de visie van Nys als hij de komende jaren toch beter zou gaan scoren op de weg dan in de cross?