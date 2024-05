Revaliderende Florian Vermeersch onthult zijn plannen voor een mogelijke comeback

Florian Vermeersch werkt nog altijd hard aan zijn revalidatie na zijn dijbeenbreuk begin februari. Zijn rentree is ook nog niet voor meteen.

Dit voorjaar moest zijn grote doorbraak worden, maar het is anders uitgedraaid voor Florian Vermeersch. Tijdens zijn eerste koers van het jaar, de Vuelta Ciclista a la Region de Murcia, brak hij op 10 februari zijn dijbeen.

Drie maanden later is Vermeersch nog altijd volop aan het revalideren. Het gaat wel de goede kant op, hij ligt zelf voor op schema. Toch blijft hij voorzichtig, want Vermeersch gaat nog geregeld langs bij de kinesist.

Comeback Vermeersch eind juli?

Hij wil dan ook geen stappen overslaan in zijn revalidatie. Volgende week vertrekt hij wel naar de Sierra Nevada voor een stage met de ploeg, waar hij tot 21 juni zal blijven. Al is van competitie nog geen sprake.

"Zoals het er nu naar uitziet, zal ik wederoptreden eind juli. De Ethias Tour de Wallonie (22-26/7) behoort tot de mogelijkheden indien er zich geen complicaties meer voor doen", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Vermeersch wil in het najaar nog schitteren in het shirt van Lotto Dstny, hij is wellicht bezig aan zijn laatste maanden bij de ploeg. Zijn contract loopt af en Lotto Dstny