🎥 'Having the time of your life': Theuns en Milan drijven de spot met monsterrit in de Giro

Voor sprinters is het geen prettig weekend in de Giro. Zaterdag stond er een vlakke tijdrit van 31 kilometer op het programma, zondag gaat het bijna alleen maar bergop. Een koninginnenrit om U tegen te zeggen.

Liefst 222 kilometer en 5724 hoogtmeters staan er op het programma in de 15de rit van de Giro. Onderweg moeten onder meer de Passo del Mortirolo (12.6 km aan 7.7%) beklommen worden, ook de finale is moordend.

De laatste 50 kilometer gaan alleen maar bergop. Aankomstplaats Livigno wordt ook geen pretje voor de renners, want de temperatuur aan de streep bedraagt amper drie graden. Bij Lidl-Trek houden ze de moed erin met Dancing Queen van ABBA.

De tijdslimiet in de Giro is dan wel ruim, maar voor sprinters wordt het toch een helse dag. Phil Bauhaus had er zaterdag al geen meer, zijn ploeg geen kansen meer voor de Duitser in de laatste ritten.

Toch zijn die er wel nog. Donderdag staat er een rit met amper 873 hoogtemeters op het programma, zondag in Rome met 676 nog minder. Als er nog sprinters aan de start staan natuurlijk.

