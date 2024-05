Analist is duidelijk: dit is de reden waarom Tadej Pogacar er vandaag vol voor gaat gaan

De rit van zondag is er eentje met meer dan 5700 hoogtemeters. 222 kilometer lang, bijna continu klimmen en met onder meer de mythische Mortirolo onderweg. Een epische strijd op komst voor de klassementsmannen?

“Ik zou niet vooraf naar het profiel van zo’n etappe durven kijken en zou zeggen dat ik er de dag zelf wel zou naar kijken. Het is loodzwaar”, aldus Bobbie Traksel in zijn analyse voor Kop over Kop een dag voor de race.

“Tadej Pogacar is de naam om te noemen. Hij sprak eerder zelf al over die etappe en we gaan over de Mortirolo. Pogacar, maar ook zijn ploeg erachter met de vele Italianen … Het is een etappe die ze per se zullen willen winnen.”

“Het is wat je niet mag laten liggen en dan is hij de enige man die te kloppen is. De andere favorieten? Ze zijn ook bang. Het wordt overigens wel afwachten wat er gaat gebeuren met de hoogte op de slotklim", is Traksel duidelijk.

Tadej Pogacar dé naam voor de dagzege?

“De enige keren dat Pogacar geklopt werd door Vingegaard was het ook op hoge hoogte. En nu gaan we naar bijna 2400 meter, dus het wordt ook nog een les naar de Tour de France toe. Het wordt een monsterrit.”

“Op dit soort ritten hoop je dat de allerbeste renners van het klassement ook gaan strijden om de dagzege. Het wordt een gevaarlijke etappe voor heel veel renners met de hoogte, de beklimmingen en de lengte van de etappe.”