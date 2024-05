Analist schuwt de harde woorden niet over de Giro: "Gezondheidswandeling"

De Giro d'Italia is ondertussen twee weken ver. Echt spannend is het om de roze trui nog niet geweest. En dat is niet meteen naar de zin van de analisten, die het al bij al maar een saaie Giro vinden.

Jacques Sys kennen we allemaal nog als gewezen hoofdredacteur van het gewezen Sport/Voetbalmagazine en Sport/Wielermagazine. Ondergetekende deed bij hem stage in het gouden jaar 2010.

De oud-hoofdredacateur heeft nog steeds een scherpe mening over de sport en geeft twee keer per maand zijn visie in De Zondag. Dat heeft hij ook deze week gedaan. En daarbij schuwt hij de harde woorden niet over de Giro.

"Het lijkt wel een gezondheidswandeling, de manier waarop Tadej Pogacar door de Ronde van Italië glijdt. Hij hoeft niet eens tot het uiterste te gaan om een quasi onoverbrugbare kloof te slaan", aldus de analist in zijn bewoordingen.

Saaie Giro volgens Jacques Sys

De kloof met de rest was al bijna drie minuten, met nog meer dan een week Giro te rijden. Behoudens een heel zwak moment staat er dus echt geen maat op Pogacar. "Het zorgt voor een saaie GIro", meent Jacques Sys.

"Ook in Italië, dat nog amper over ronderenners beschikt en zich zeker in deze periode moet voeden aan de bron van een geromantiseerd verleden", ziet hij dat het Italiaanse wielrennen er slecht aan toe is. De laatste keer dat de Giro gewonnen werd door een Italiaan? 2016, Vincenzo Nibali. Het zegt iets.