Arnaud De Lie beukt erop los, maar ...

Er is veel meer dan de Ronde van Italië. Ook in eigen land werd op Pinksteren gewoon gekoerst. En daarbij werd hard geknald. Met uiteindelijk wel geen Belgische zege, al had het ook zomaar gekund in Antwerpen.

Op zondag stond de Antwerp Port Epic op het programma in Antwerpen. En dus was het de vraag of we opnieuw een sprint zouden krijgen met de toppers, dan wel dat de koers hard zou gaan gemaakt worden door de renners. Misschien de sterkste renner in koers? Arnaud De Lie. De Waalse sprinter en sterke beer beukte er kilometers lang op los. En zo probeerde hij ook de koers hard te maken, om het aantal rassprinters zo klein mogelijk te houden. Uiteindelijk zou dat niet lukken, want we gingen met een vrij omvangrijke groep naar de streep in Antwerpen. Ook vluchter Juri Hollmann probeerde nog uit de greep te blijven van de groep die wilde sprinten. De Lie amper vierde Maar ook dat zou niet lukken. En dus was het met een vrij omvangrijke groep sprinten. Topfavoriet Arnaud De Lie liet zich daarin een beetje insluiten, waardoor hij nooit echt helemaal zijn kans kon gaan in de Port Epic. De Noorse beer Alexander Kristoff wist te profiteren van de zaak, door de sterkste te zijn in de sprint. Hij hield uiteindelijk Emilien Jeannière en Oded Kogut achter zich. Een balende De Lie moest het stellen met plaats vier.