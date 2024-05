Dit zijn de geheimen van Tadej Pogacar

Wie nog twijfelde, die is er nu echt wel aan voor de moeite. In de Giro d'Italia heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet in de absolute koninginnenetappe. Hij was meer dan een klasse te sterk voor de rest.

Op de slotklim reed hij alles aan gort. Uiteindelijk pakte hij minuten op alle tegenstanders. Niemand kwam echt in de buurt van de Sloveen. Aan de finish was het meer dan twee minuten op alle tegenstanders van Pogacar.

Iedereen werd compleet kapotgereden door Pogacar en de Sloveen had achteraf gezien zelfs niet eens de beste benen, zei hij zelf. Daarmee is ook meteen alles gezegd over de sterke renner van UAE Team Emirates.

© photonews

En rest de vraag: hoe deed Pogacar dat allemaal? De Sloveen werd volgens Het Nieuwsblad gepusht door - hoe kan het ook anders - zijn vriendin. En verder waren er nog een paar leuke trucjes waarmee hij uitpakte op zondag.

Rijstpap en wafels

Zo reed hij rond op rijstpap, werden er de nodige wafels gegeten, en was er ook een ferme omelet waarop hij verder boerde. Dat was allemaal meer dan reden genoeg voor de Sloveen om uit te pakken met een grandioze prestatie.

In de stand is de kloof met de rest nu bijna zeven minuten. En sommigen vragen zich zelfs af of de renner eigenlijk écht doorgegaan is de voorbije ritten. Hij is de beste, hij was de beste en hij zal ook de beste blijven - tot in Rome, toch?