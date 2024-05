Waanzin: Belg duikelt 25 meter in ravijn en zegt dan dit

Hét verhaal van de rit in de Giro d'Italia? De mensen die het hebben over Tadej Pogacar hebben zeker een punt gezien zijn demonstratie. Maar toch was er nog veel meer aan de hand in de koninginnenrit. Vraag maar aan Jenthe Biermans.

Dat Jenthe Biermans de streep heeft weten te halen in de etappe van zondag? Dat is misschien het échte verhaal van de zondag. Op de rustdag maandag zal moeten blijken of het voldoende is om te herstellen richting Rome.

Maar toch: het verhaal leest nu al als een trein. In navolging van de renners die ooit in een ravijn stuikten en het dan hadden over het feit dat hun Pontiac nog tikte, maar hun har niet meer is er nu dus ene Jenthe Biermans.

De jonge Belg van Arkéa-B&B maakte in de afdaling van de Passo del Mortirolo een enorme smak. En daarbij viel hij meters diep, waarna zijn team en diverse andere teams meteen een zoekactie op poten zetten.

Zwaarste val uit carrière

"Ik schatte een bochtje verkeerd in tijdens de afdaling. Het resultaat was een heel zware val. De zwaarste uit mijn carrière", aldus Jenthe Biermans in een reactie bij Sporza na de zware valpartij in de afdaling van de Mortirolo.

"Er was echt paniek. Ik kon me niet meer bewegen en was mijn communicatie kwijt. Vier ploegen zijn me komen zoeken, ik lag 25 à 30 meter diep in het ravijn", aldus nog Biermans. Hij werd gevonden en ... reed de etappe dus nog uit.