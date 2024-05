📷 Tourwinnaar Jonas Vingegaard duikt plots op met opvallende nieuwe look

Jonas Vingegaard werkt op dit moment hard aan zijn comeback in het peloton. De Deen lijkt zichzelf ondertussen ook een tatoeage te hebben aangeschaft.

Net als Remco Evenepoel en Primoz Roglic kwam Jonas Vingegaard zwaar ten val begin april in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar brak enkele ribben en zijn sleutelbeen, maar hield er ook een gekneusde long en klaplong aan over.

Door de schade aan zijn longen moest Vingegaard bijna twee weken in een ziekenhuis in Spanje blijven, vliegen was niet mogelijk. Daarna keerde Vingegaard terug naar Denemarken, waar hij het trainen hervatte.

Vingegaard duikt op met tattoo

Ondertussen heeft Vingegaard Denemarken ingeruild voor Mallorca, waar hij werkt aan zijn terugkeer in het peloton. In Spanje ging Vingegaard op de foto, waar een opvallende tattoo van een vlinder om zijn arm prijkt.

Of het om een echte tattoo gaat is niet duidelijk, het kan namelijk ook gaan om een plaktattoo van zijn dochtertje Frida (4). In de eerste koers van Vingegaard zal wellicht duidelijk worden of het om een echte tattoo gaat.

Waar en wanneer we Vingegaard weer aan het werk zullen zien, is nog niet duidelijk. De Deen slaat de Dauphiné (2 tot 9 juni) over, zijn deelname aan de Tour (29 juni tot 21 juli) staat ook nog niet vast.