Einde van een lange soap? Ploegmanager onthult waar toekomst van Philipsen ligt

Het nieuws over de toekomst van Jasper Philipsen blijft op zich wachten. Intussen lijkt er wel duidelijkheid over waar hij de komende jaren zal rijden.

Het contract van Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck loopt eind dit jaar af. Na zijn voorjaar met winst in Milaan-Sanremo en een nieuwe tweede plaats in Parijs-Roubaix schoot de prijs van Philipsen de lucht in.

Philipsen zou naar verluidt een jaarloon van zo'n 2 tot 3 miljoen euro kunnen vragen. Heel veel teams waren er dan ook niet die aan die eisen konden voldoen, nl. Alpecin-Deceuninck, UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe.

Philipsen niet naar UAE Team Emirates

De Duitsers haakten al snel af en Philipsen leek gewoon te verlengen bij Alpecin-Deceuninck. Tot UAE Team Emirates op de proppen kwam met een verhoogd bod. Een terugkeer naar zijn oude team was weer dichterbij.

Toch lijkt ook UAE Team Emirates af te haken. "Wij zijn een van de teams die geïnteresseerd zijn, maar het is ingewikkeld en ik denk niet dat hij naar ons zal komen", zegt algemeen manager Mauro Gianetti bij GCN.

Alpecin-Deceuninck lijkt het koningskoppel Van der Poel-Philipsen dus aan boord te houden. De wereldkampioen tekende al bij tot eind 2028, ook Philipsen lijkt dat nu dus te doen. Het blijft wel wachten op de officiële bevestiging.